Майкоп, 25 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В мае жители Адыгеи будут отдыхать больше, чем трудящиеся в других субъектах России. Власти региона добавили им еще два выходных дня — 4 и 5 мая, сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

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«В связи с совпадением республиканских нерабочих праздничных дней Ураза-байрам (2 мая), День поминовения усопших (Радоница) (3 мая) с выходными днями они переносятся на следующие за ними рабочие дни — 4 и 5 мая 2022 года (1 мая — воскресенье, выходной автоматически переносится на следующий за ним рабочий день, 3 мая — выходной (постановлением правительства РФ от 16 сентября 2021 № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» выходной день с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая)», — говорится в документе.

Таким образом, отдыхать жители Адыгеи будут с 1 по 5 мая и с 7 по 10 мая включительно. Рабочим остается лишь день 6 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в связи с празднованием Ураза-байрам объявлен выходным днем 4 мая.

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