Анкара, , 09:15 — REGNUM Первая фаза антитеррористической операции Вооруженных сил (ВС) Турции на севере Ирака закончена. Об этом 25 апреля заявил журналистам турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Хулуси Акар Министерство национальной обороны Турецкой Республики

По словам Акара, операции ВС Турции «Сжатый кулак» проводится на основе долгого планирования в координации с необходимыми учреждениями, организациями и силами.

«В зоне (операции) «Сжатый кулак» есть много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов, поэтому завершена только наша первая фаза», — пояснил он.

Также глава минобороны Турции указал, что на данный момент турецкие военные в ходе указанной операции дошли до пределов территорий, которые они намеревались взять под контроль, и захватили там поставленные цели.

«Следует подчеркнуть, что захваченные цели являются первым этапом этой фазы. Позже эта активность будет продолжаться путем входа во все их логова, пещеры, убежища и бункеры один за другим, и будет продолжаться до тех пор, пока террористы не будут нейтрализованы. До тех пор, пока не будет никакой террористической угрозы для нас из северного Ирака. Поэтому у нас есть только одна цель — террористы… Где террористы, там и мы. Это наша цель», — сказал Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля неизвестные выпустили по меньшей мере шесть реактивных снарядов по турецкой военной базе на севере Ирака.