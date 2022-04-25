Брянск, 25 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Оперативные службы продолжают ликвидировать возгорание на нефтебазе АО «Транснефть Брянск – Дружба», сообщил 25 апреля в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

hansbenn Пожар

Глава региона уточнил, что сообщение о пожаре поступило пульт диспетчера в 02:00. Губернатор незамедлительно выехал на место происшествия.

«Эвакуация населения не планируется. Пострадавших, по предварительной информации, нет», — заявил Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, пожару присвоен повышенный ранг.