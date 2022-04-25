Иркутск, , 09:14 — REGNUM Власти Иркутской области 25 апреля известили о стартовавшей в регионе Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Георгиевская лента

«Акция пройдет во всех муниципальных образованиях Иркутской области. С 25 апреля в добровольцы начнут работать в Иркутске. Всего по области волонтеры раздадут гражданам 96 тысяч ленточек», — рассказала министр по молодежной политике Приангарья Маргарита Цыганова на заседании оргкомитета «Победа» под председательством главы Иркутской области Игоря Кобзева.

В Иркутске волонтеры будут раздавать ленточки в сквере имени Кирова, на площадке перед гостиницей «Ангара», остановке «Сквер им. Кирова», площади у Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, остановке «Художественный музей», возле памятника Максиму Горькому, перед памятником в честь первой танковой колонны «Иркутский комсомолец», на площадке у здания городской клинической больницы № 9.

Цель акции — патриотическое воспитание молодежи, выражение уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам, приобщение молодежи к истории и традициям России.

Как сообщало ИА, в апреле 2021 года к всероссийской акции «Георгиевская ленточка» присоединилось Архангельская область. Одним из первых ленту получил губернатор региона Александр Цыбульский.

Читайте также: В Архангельской области раздадут более 60 тысяч георгиевских ленточек