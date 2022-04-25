Казань, , 09:13 — REGNUM В столице Татарии 27 апреля стартует Всероссийская акция «Георгиевская лента». Мероприятие начнется на улице Баумана и будет продолжаться в городских парках и скверах до 9 мая включительно, сообщает мэрия.

Георгиевская лента

Вручать ленточки гостям и жителям Казани будут волонтеры. К международной акции «Сад памяти» в городе присоединятся 30 апреля. В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 7 мая пройдет праздничное мероприятие, посвященное годовщине Победы, с участием ветеранов со всей республики. 8 мая состоится праздничный объезд ветеранов на исторической боевой технике. Военные заедут в каждый район Казани с песней, а волонтеры вручат ветеранам подарки. Также в этом году продолжится акция «Поем двором» и «Окна Победы».

В Казани проживают 5199 ветеранов, из них непосредственные участники войны — 132 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии почетное звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 г. г.» утверждено в целях обеспечения общественного признания заслуг предприятий, внесших значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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