Пекин, , 09:13 — REGNUM Народный банк Китая 25 апреля понизил курс юаня (жэньминьби — официальное название китайской валюты) к доллару на 313 пунктов до 6,4909 юаня за единицу американской валюты. Об этом сообщает finance. sina. com.

Юань Elec4.co.kr

Отмечается, что это самый низкий уровень курса китайской валюты с 23 августа 2021 года.

Также указано, что курс юаня по отношению к доллару США снижается четвёртый день подряд. За этот период он упал на 1189 базисных пунктов.

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В качестве причин постоянной девальвации юаня эксперты называют, в частности, снижение экспорта Китая, который поддерживает приток иностранной валюты, а также давление на экономику Китая, что влияет на приток иностранного капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля народный банк Китая (Центробанк) понизил курс юаня к доллару до минимума за последние шесть месяцев — на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за $1. Это минимальное значение для курса национальной валюты с 13 октября 2021 года.