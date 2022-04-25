Киев, 25 апреля 2022, 09:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с переизбранием на пост главы государства, сообщает Le Parisien.
«Поздравляем Эммануэля Макрона, настоящего друга Украины, с переизбранием!», — написал Зеленский в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, Макрон по итогам второго труа выборов набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.
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