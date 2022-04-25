Киев, , 09:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с переизбранием на пост главы государства, сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Поздравляем Эммануэля Макрона, настоящего друга Украины, с переизбранием!», — написал Зеленский в Twitter.

Владимир Зеленский «Я желаю ему дальнейших успехов на благо французского народа. Я ценю его поддержку и убежден, что мы вместе идем вперед к новым общим победам. Навстречу сильной и единой Европе!»

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон по итогам второго труа выборов набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.

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