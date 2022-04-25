Москва, , 09:12 — REGNUM В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке «МИЭТ» в Зеленограде в 2022 году откроется инновационный центр микроэлектроники, сообщается на портале мэра столицы.

Микроэлектроника Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время завершается строительство одного из двух корпусов будущего инновационного центра в области электроники. В корпусе будут работать коллективы Зеленоградского инновационно-технологического центра и завода «Протон» совместно с учеными из «МИЭТ».

В центре будут оперативно отрабатывать и внедрять новые технологические решения в микроэлектронике. Создание инновационного центра поможет в вопросах, связанных с импортозамещением в электронной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году запустят производство около 10 компаний-резидентов.

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