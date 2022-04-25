Калуга, 25 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Калужской области почти две тысячи женщин получают ежемесячное пособие по беременности – 6 тыс. 620 рублей 50 копеек. Его назначение не зависит от семейного положения. Об этом 25 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официального представителя отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлану Сомову.

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Данная выплата назначается, если срок беременности составляет шесть и более недель, женщина встала на учет в медицинской организации в первые 12 недель, размер среднедушедушевого дохода семьи не превышает размер регионального прожиточного минимума (в Калужской области – 12 тыс. 447 рублей).

С 1 апреля 2022 года вступили в силу положения постановления правительства РФ, касающиеся некоторых правил назначения ежемесячного пособия по беременности. Теперь при оценке нуждаемости не будет учитываться транспорт, который находится в розыске или под арестом, а также арестованная недвижимость. Кроме того, при принятии решения о выплатах не будет считаться жилье, транспорт и другое имущество, приобретенное за счет целевых субсидий. При расчете доходов семьи не будут принимать во внимание целевые средства на развитие собственного дела, средства материнского капитала, полученные в денежной форме, налоговые вычеты и целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества. Правительство России смягчило правило «нулевого» дохода. Если полгода без заработка пришлись на беременность, женщина сможет получить выплаты. Кроме того, отсутствие доходов не помешает будущей матери получить пособие, если срок беременности на момент подачи заявления превысил 12 недель.

«Чтобы получить это пособие, необходимо подать электронное заявление на портале Госуслуги либо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Выплаты назначаются с месяца постановки на учет в медицинской организации, но не ранее шести недель беременности», — отметила Светлана Сомова.