Сеул, 25 апреля 2022, 09:10 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 680 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 126 889.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 34 370 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до16 929 564.
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