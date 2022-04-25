Сеул, 25 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

По их словам, коронавирус выявлен у 680 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 126 889.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 34 370 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до16 929 564.

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