Уфа, 25 апреля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Сумму взятки взыскали в доход государства с бывшего сотрудника полиции в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

В суде было установлено, что с июля 2016 года по май 2017 года обвиняемый передавал директору ритуального салона информацию о зарегистрированных на территории г. Стерлитамак фактах смерти и за это он получал деньги.

«Всего на счет сотрудника полиции были перечислены денежные средства в сумме свыше 50 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовно дело. Подсудимый были признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года три месяца с испытательным сроком на три года.

Стерлитамакский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с экс-сотрудника полиции незаконно полученные деньги.

«Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии депутата заподозрили в присвоении денег.