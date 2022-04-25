Тель-Авив, Израиль, , 09:09 — REGNUM Вооруженные силы Израиля нанесли ответный артиллерийский удар по объекту на территории Ливана. Об этом говорится в сообщение пресс-службы израильской армии в Twitter.

Израиль Gaetano Virgallito

Отмечается, что ранее с юга Ливана была выпущена ракета по Израилю, после чего еврейское государство нанесло удары по месту запуска ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, стороны конфликта на ливано-израильской границе призвали к сдержанности и спокойствию Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).

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