Вашингтон, 25 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину. Об этом 25 апреля сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Передавали ли мы ноту? Да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Антонов рассказал что США планируют оказать Киеву военную помощь на сумму 800 млн долларов. По его словам, эта огромная цифра «не способствует поиску дипломатического решения».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Киев посетили американские министры – глава Госдепа и министр обороны.