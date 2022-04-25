Луганск, 25 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Два обстрела со стороны украинских силовиков зафиксировали в Луганской Народной Республике за минувшие сутки. Об этом сообщает 25 апреля представительство республики в СЦКК.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Вооружённые формирования Украины 24 апреля обстреляли города Первомайск и Золотое-5 из артиллерийских орудий и миномётов.

Уточняется, что Золотое-5 обстреляли со стороны Золотого-4 с применением минометов калибра 120 мм. По городу в 13:00 (совпадает с московским) выпустили четыре мины.

По Первомайску в 14:40 выпустили десять снарядов калибра 122 мм. Обстрел вели из посёлка Камышеваха.

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