Томск, 25 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Томская область присоединилась к всероссийской акции помощи ветеранам «Красная гвоздика», которая объединила 78 регионов страны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Медали и красные гвоздики

Акция, организованная благотворительным фондом «Память поколений», продлится до 22 июня. По словам организаторов, красные гвоздики являются одним из символов праздника Победы.

«В последние годы бумажные и металлические значки «Красная гвоздика» с удовольствием носят и взрослые, и дети, отдавая дань памяти тем, кто не пожалел свой жизни за миллионы жизней своих соотечественников», — говорится в сообщении.

Жители Томской области смогут купить значки «Красная гвоздика» на сайте акции или через маркетплейсы с доставкой. Все собранные средства с продажи пойдут на медицинскую помощь ветеранам России. В 2021 году благодаря акции удалось собрать 5,5 млн рублей.