Тюменская область, 25 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Тюменской области получательнице двух пенсий — от Казахстана и России — пришлось отказаться от одной из них и выплатить ущерб. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Заводоуковский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан к Татьяне М. о взыскании незаконно полученной пенсии.

Установлено, что Татьяна М. получала в Казахстане с 2013 года пенсию по возрасту на общих основаниях при неполном полном стаже и государственной базовой пенсионной выплаты. При этом в России она получала пенсию по старости с 2007 года.

Истец просил взыскать в бюджет Казахстана 246 588 рублей и сумму полученной государственной базовой пенсионной выплаты в размере 195 203 рублей, всего — 441 791 рублей. Суд требования министерства труда и социальной защиты населения Казахстана удовлетворил.