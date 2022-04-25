Иркутск, 25 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщило некоторые подробности ДТП со смертельным исходом, случившегося 25 апреля в Усольском районе.

МВД ДТП в Иркутской области на трассе «Сибирь».

Дорожный инцидент произошел утром на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», между поселком Железнодорожный и селом Биликтуй. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение следовавшей со стороны Иркутска иномарки Toyota Caldina с движущимися навстречу минивэном Toyota Noah и большегрузом Volvo.

В результате случившегося погиб 54-летний водитель Toyota Caldina, 46-летнему водителю минивэна оказана медицинская помощь.

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