В Приангарье на трассе «Сибирь» случилось ДТП со смертельным исходом
Иркутск, 25 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщило некоторые подробности ДТП со смертельным исходом, случившегося 25 апреля в Усольском районе.
МВД
ДТП в Иркутской области на трассе «Сибирь».
Дорожный инцидент произошел утром на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», между поселком Железнодорожный и селом Биликтуй. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение следовавшей со стороны Иркутска иномарки Toyota Caldina с движущимися навстречу минивэном Toyota Noah и большегрузом Volvo.
В результате случившегося погиб 54-летний водитель Toyota Caldina, 46-летнему водителю минивэна оказана медицинская помощь.
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