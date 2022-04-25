Белгородский район, Белгородская область, 25 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела территории рядом с селом Отрадное в Белгородской области поручил возбудить председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Снаряд, выпущенный с территории Украины, упал в приграничном селе 24 апреля. Глава СКР поручил зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряд упал в поле, по данным главы Белгородского района никто не пострадал.