Якутск, , 09:12 — REGNUM Пожилой мужчина не смог выбраться из горящего здания в селе Ымыяхтах Намского района Якутии. Котельная, в которой начался пожар, выгорела по всей площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

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Сотрудники пожарных частей прибыли на место пожара через пять минут после поступления сообщения о возгорании. В здании обнаружили тело пожилого мужчины. Котельная была частной и полностью сгорела.

С огнём боролись девять человек и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске в микрорайоне Марха загорелся частный дом. В огне погибли женщина и мальчик четырёх лет. Свою маленькую дочь якутянка успела спасти.