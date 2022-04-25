Сеул, , 09:05 — REGNUM Парламентские слушания по утверждению Хан Док Су на должность премьер-министра Южной Кореи, начавшиеся утром 25 апреля, перенесены из-за споров депутатов. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, депутаты от правящей Демократической партии «Тобуро» и оппозиционной Партии справедливости бойкотировали слушания, поскольку кандидат, по их мнению, предоставил не все запрошенные данные.

Депутат Кан Бён Вон выразил сожаление по данному поводу от имени правящей партии.

Слушания, на которых присутствовали только депутаты от оппозиционной партии «Сила народа», прекратились менее чем через час после их начала.

Известно, что 24 апреля представители Демократической партии «Тобуро» и Партии справедливости потребовали отложить слушания по утверждению кандидатуры премьер-министра, подчеркнув, что в них нет необходимости без полных данных о Хан Док Су.

У депутатов имеются вопросы к кандидату на пост главы правительства по поводу недвижимости и высокой зарплаты, которую он получал в качестве советника юридической фирмы Kim & Chang.

Премьер-министр — единственная должность в кабинете министров Южной Кореи, требующая одобрения парламента.

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