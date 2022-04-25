Анкара, , 09:04 — REGNUM Вооружённые силы Турции завершили первую фазу военной операции на севере Ирака. Об этом 25 апреля заявил журналистам министр обороны страны Хулуси Акар.

Турция. Пушка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В зоне операции есть много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов, поэтому завершена только наша первая фаза», — сказал Акар.

По его словам, начатая на севере Ирака операция основана на длительном этапе подготовки, планирования и координации с различными учреждениями, организациями и силами.

Ранее минобороны Турции начало военную операцию против Рабочей партии Курдистана, базы которой находятся на севере Ирака. В ней задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.

Власти Ирака заявили, что турецкая операция представляет угрозу для безопасности страны, в то время как в Турции заявляют о необходимости обеспечить безопасность своих границ.

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