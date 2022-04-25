Анкара, 25 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Турции завершили первую фазу военной операции на севере Ирака. Об этом 25 апреля заявил журналистам министр обороны страны Хулуси Акар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пушка

«В зоне операции есть много пещер, убежищ, укрытий и так называемых штабов, поэтому завершена только наша первая фаза», — сказал Акар.

По его словам, начатая на севере Ирака операция основана на длительном этапе подготовки, планирования и координации с различными учреждениями, организациями и силами.

Ранее минобороны Турции начало военную операцию против Рабочей партии Курдистана, базы которой находятся на севере Ирака. В ней задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы.

Власти Ирака заявили, что турецкая операция представляет угрозу для безопасности страны, в то время как в Турции заявляют о необходимости обеспечить безопасность своих границ.