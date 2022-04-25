Брянск, , 09:03 — REGNUM Сотрудники МЧС сразу нескольких областей были привлечены для тушения пожара на нефтебазе в Брянске. Об этом 25 апреля сообщили в экстренных службах региона.

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По словам сотрудника экстренных служб, которые приводит РИА Новости, в работах по ликвидации возгорания принимают участие сотрудники МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей, а также Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в экстренных службах Брянской области рассказали, что на территории региона в ночь на 25 апреля произошли пожары на нефтебазе АО «Транснефть-Дружба» и на ещё одном объекте.