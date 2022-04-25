Лондон, 25 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Ущерб британской экономике в результате введения санкций против России составит £6,2 млрд (около $7,96 млрд). Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

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Отмечается, что что наибольший ущерб экономике будет связан с запретом на экспорт автомобилей Bentley, Aston Martin и сумок Burberry.

Потери компаний Британии, экспортирующих в Россию товары и технологии нефтеобработки, составят £6,7 млн ($8,6 млн), а убытки британской компьютерной индустрии превысят £4 млн ($5,13 млн), уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой пакет санкций Евросоюза против России может включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран ЕС.

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