Лондон, 25 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Британский политик-консерватор Оливер Доуден заявил, что Париж и Берлин могли бы больше помочь Украине, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Политик призвал к большей поддержке Украины.

«Я хотел бы увидеть больше, но премьер-министр придерживается именно этого пункта. На этой неделе он разговаривал по телефону не только с президентом Байденом, но и с президентом Макроном и лидерами других стран, таких как Германия. У всех нас есть желание сделать это, но было бы неплохо увидеть больше от Франции и Германии», — заявил Оливер Доуден.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел первый телефонный разговор после переизбрания с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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