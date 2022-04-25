Джидинский район, Бурятия, , 09:01 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии ликвидирован крупный лесной пожар, бушевавший несколько дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар Alexey Kudenko / Алексей Куденко

Возгорание произошло 18 апреля. На его ликвидацию было привлечено более 200 человек, 33 единицы лесопожарной техники, а также вертолёт Ми-8 МЧС России. Спустя три дня пожар удалось потушить на территории 600 гектаров.

«Несмотря на усталость, после борьбы с огнём, длившейся трое суток, пожарные и лесники закончили пожарную вахту на патриотической ноте и прямо на выходе из лесного массива выстроились в буквы «V» и «Z, ставшими символами борьбы с нацизмом на территории Украины», — добавили в правительстве.