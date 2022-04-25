Токио, 25 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Власти Японии назвали «некорректной и прискорбной» публикацию видеоролика на Украине с императором Хирохито.

Император Японии Хирохито

Как заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки, Япония сделала представление правительству Украины в связи с публикацией видеоролика, на котором император поставлен в один ряд с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини.

«Постановка императора Сёва в один ряд с Гитлером и Муссолини является совершенно некорректной и прискорбной, — сказал Исодзаки. — Через посольство Украины в Японии мы сделали представление правительству Украины с требованием удалить материал».