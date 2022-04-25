Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чувашии выделены очередные резервные средства на содержание беженцев из Донбасса и Украины. На этот раз направляется 24,1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства выделяются из резервного фонда республиканского правительства. Речь идёт о сумме в размере 24 160,8 тыс. рублей, предусмотренных на временное социально-бытовое обустройство эвакуированных граждан Донбасса и Украины и находящихся в пунктах временного размещения в Чувашии. Средства также будут направлены на транспортные расходы.

Получателями являются министерства здравоохранения, образования и труда. Так, минздрав получит 12 629,28 тыс. рублей, минобразования – 5976 тыс. рублей, минтруд – 5555,52 тыс. рублей.

Напомним, что ранее на размещение беженцев Чувашия выделила из резерва 9,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля в шести пунктах временного размещения в Чувашии оставались 845 беженцев, из них 656 взрослых и 189 детей. Всего в республику приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.

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