Чебоксары, 25 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Чувашии выделены очередные резервные средства на содержание беженцев из Донбасса и Украины. На этот раз направляется 24,1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Средства выделяются из резервного фонда республиканского правительства. Речь идёт о сумме в размере 24 160,8 тыс. рублей, предусмотренных на временное социально-бытовое обустройство эвакуированных граждан Донбасса и Украины и находящихся в пунктах временного размещения в Чувашии. Средства также будут направлены на транспортные расходы.

Получателями являются министерства здравоохранения, образования и труда. Так, минздрав получит 12 629,28 тыс. рублей, минобразования – 5976 тыс. рублей, минтруд – 5555,52 тыс. рублей.

Напомним, что ранее на размещение беженцев Чувашия выделила из резерва 9,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля в шести пунктах временного размещения в Чувашии оставались 845 беженцев, из них 656 взрослых и 189 детей. Всего в республику приехали 1075 беженцев, из них 253 ребёнка.