Брянск, 25 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. На территории Брянской области в ночь на 25 апреля произошли пожары на нефтебазе АО «Транснефть-Дружба» и на ещё одном объекте. Об этом 25 апреля сообщили в экстренных службах региона.

Dave Hogg Пожар

Как отметил сотрудник экстренных служб, слова которого приводит РИА Новости, сообщения о возгорании резервуаров (РВС-10 000) с дизельным топливом на нефтебазе АО «Транснефть-Дружба» в Брянске и еще на одном объекте поступили в 02:00 (совпадает с мск).

Кроме того, он уточнил, что угрозы расположенным рядом с нефтебазой домам нет и ведутся работы по ликвидации пожара.

Также представитель экстренных служб указал, что концентрация вредных веществ в атмосфере в результате происшествия остается в допустимых пределах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, при пожаре на нефтебазе в Брянске нет пострадавших.