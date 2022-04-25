Уфа, 25 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Сироте предоставили жилье только после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

В ходе проверки, сотрудники установили, что женщина в малолетнем возрасте осталась без попечения родителей и была включена в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на этом муниципалитет с 2018 года не предоставлял ей квартиру.

Сотрудники прокуратуры Краснокамского района через суд потребовали понудить администрацию района исполнить свои обязательства.

В результате суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их.

«После прокурорского реагирования права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартира», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии была утверждена программа ликвидации долга по обеспечению жильем сирот.