Кызыл, 25 апреля 2022, 08:56 — REGNUM В Туве из-за выпавшего снега ограничено движение автотранспортных средств на дороге Абакан – Ак-Довурак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Уборка дороги от снега
Уборка дороги от снега
Lenobl.ru

Обильный снегопад прошёл на территории Таштыпском районе Хакасии поздно вечером 24 апреля. Для расчистки дороги была задействована дорожная техника.

«По состоянию на 06:00 25.04.2022 силами ДРСУ «Абаза» проведена расчистка снега, обеспечено одностороннее движение, автомашины продолжили движение», — отметили в ведомстве.

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