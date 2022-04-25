Кызыл, 25 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Туве из-за выпавшего снега ограничено движение автотранспортных средств на дороге Абакан – Ак-Довурак. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Lenobl.ru Уборка дороги от снега

Обильный снегопад прошёл на территории Таштыпском районе Хакасии поздно вечером 24 апреля. Для расчистки дороги была задействована дорожная техника.

«По состоянию на 06:00 25.04.2022 силами ДРСУ «Абаза» проведена расчистка снега, обеспечено одностороннее движение, автомашины продолжили движение», — отметили в ведомстве.

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