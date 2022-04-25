Брюссель, 25 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Евросоюз планирует ввести шестой пакет санкций против России, сообщил 25 апреля вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

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По его словам, шестой пакет санкций Европейского союза включает «некоторую форму нефтяного эмбарго». Домбровскис отметил, что детали пакета не согласованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании жители вынуждены менять образ жизни из-за антироссийских санкций и со страхом ждут зимы.