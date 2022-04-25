Брюссель, 25 апреля 2022, 08:53 — REGNUM Шестой пакет санкций Евросоюза против России может включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран ЕС, сообщает The Times со ссылкой на замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
По его словам, в настоящее время в Еврокомиссии работают над шестым пакетом антироссийских санкций, одним из основных рассматриваемых в нем вопросов является та или иная форма нефтяного эмбарго.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент эмбарго на поставки российского газа в страны Евросоюза пока не обсуждается.
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