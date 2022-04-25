Брюссель, , 08:53 — REGNUM Шестой пакет санкций Евросоюза против России может включать ограничения на импорт российской нефти, однако должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать ущерб для стран ЕС, сообщает The Times со ссылкой на замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время в Еврокомиссии работают над шестым пакетом антироссийских санкций, одним из основных рассматриваемых в нем вопросов является та или иная форма нефтяного эмбарго.

«Когда мы вводим санкционные меры, нам необходимо это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Российскую Федерацию, при этом минимизируя сопутствующий ущерб для себя», — сказал Домбровскис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент эмбарго на поставки российского газа в страны Евросоюза пока не обсуждается.

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