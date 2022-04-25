Москва, 25 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Москве проходит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар». В рамках фестиваля проведут тематические мастер-классы на 17 фестивальных площадках, сообщается на портале мэра столицы.

NikolayFrolochkin Пасха

В этом году организаторы подготовили разнообразную программу, для тех, кто любит готовить и мастерить, выращивать растения и делать приятные подарки самым близким.

Желающие смогут научиться печь оригинальные пасхальные капкейки, кулич-краффин с клюквой, смастерить сувенир-магнитик, расписывать деревянные яйца, создавать кукол из текстиля и т.д. Фестиваль «Пасхальный дар» продлится до 28 апреля

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Пасхальный дар» в Москве в 2022 году проходит в седьмой раз.

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