Ульяновск, 25 апреля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ульяновске возбуждено уголовное дело после проверки исполнения закона о долевом строительстве жилья. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

В надзорном ведомстве уточняют, что дело заведено по факту халатности должностных лиц, повлёкшей нарушение прав дольщиков. По данным прокуратуры, управление архитектуры мэрии Ульяновска и Агентство государственного строительного надзора Ульяновской области не обеспечили надлежащий контроль строительства 24-этажного дома по улице Буинская в Ульяновске.

По данным правоохранителей, в результате были нарушены права 1285 дольщиков.

«Так как, согласно экспертному заключению, возведение объекта в силу существенных отступлений от требований градостроительных норм и правил в настоящее время невозможно», — говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. В ведомстве отмечают, что по их результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Напомним, что в октябре 2021 года по аналогичной статье в Ульяновской области завели уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии. Как сообщало ИА REGNUM, он попал под уголовное преследование за ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю за спецконтингентом.

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