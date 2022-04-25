Париж, 25 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон будет руководить страной ещё пять лет. Он победил во втором туре президентских выборов, которые прошли 24 апреля.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

По данным французского МВД, за Макрона проголосовали 58,5% избирателей. Соперница действующего лидера, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 41,5% голосов.

В 2017 году Макрон и Ле Пен также прошли во второй тур. Тогда они набрали соответственно 66,1% и 33,9% голосов.

Президента Франции не избирали на второй срок с 2002 года. Тогда был переизбран 22-й президент Жак Ширак. Он руководил страной с 1995 по 2007 год.

Ле Пен признала победу своего соперника на выборах. Телеканал BFM сообщил о состоявшемся коротком телефонном разговоре политиков.

После оглашения предварительных итогов выборов Ле Пен заявила, что политическая борьба продолжится, так как уже через несколько недель состоятся парламентские выборы.

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