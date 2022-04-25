Президент Франции впервые за 20 лет переизбран на второй срок
Париж, 25 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон будет руководить страной ещё пять лет. Он победил во втором туре президентских выборов, которые прошли 24 апреля.
По данным французского МВД, за Макрона проголосовали 58,5% избирателей. Соперница действующего лидера, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен набрала 41,5% голосов.
В 2017 году Макрон и Ле Пен также прошли во второй тур. Тогда они набрали соответственно 66,1% и 33,9% голосов.
Президента Франции не избирали на второй срок с 2002 года. Тогда был переизбран 22-й президент Жак Ширак. Он руководил страной с 1995 по 2007 год.
Ле Пен признала победу своего соперника на выборах. Телеканал BFM сообщил о состоявшемся коротком телефонном разговоре политиков.
После оглашения предварительных итогов выборов Ле Пен заявила, что политическая борьба продолжится, так как уже через несколько недель состоятся парламентские выборы.
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