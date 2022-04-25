Екатеринбург, 25 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге к 152-летию Владимира Ильича Ленина провели автопробег и митинг. Об этом сообщает свердловское отделение КПРФ.

Иван Шилов ИА REGNUM В. И. Ленин

Акции прошли 23 апреля. В них приняли участие представители КПРФ и других левопатриотических сил. По центральным улицам проехали 20 машин с красными флагами. А затем на площади 1905 года состоялся митинг.

Также участники акции возложили цветы к памятнику Ленину. Добавим, церемонии возложения цветов и венков состоялись и 22 апреля в разных населённых пунктах.