Абакан, 25 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Ледоход в Хакасии проходит в штатном режиме, подтоплений не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

По данным управления, река Абакан и малые реки практически освободились ото льда. Уровни воды находятся в пределах нормы.

Уровень воды на реке Абакан в районе города Абакана составляет 203 см (-18 см за сутки, уровень начала подтоплений пойменной зоны – 550 см). Уровни воды за сутки также понизились на всех малых реках (от 5 до 20 см).

В управлении уточнили, что второй этап паводкоопасного периода в Хакасии проходит спокойно. Основные сложности могут возникнуть с мая по июнь. В этот период начнётся ход коренной воды в горах, реки достигнут максимальной полноводности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае ото льда начало освобождаться река Мана.

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