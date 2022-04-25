Салехард, , 08:50 — REGNUM На Ямале сельскохозяйственные предприятия получат бюджетные средства на расширение производственных мощностей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Форель ямальского посола Пресс-служба губернатора ЯНАО

Это два крупных сельскохозяйственных предприятия в Тарко-Сале и Ноябрьске, которым выделят более 130 млн рублей. Субсидия поступит в бюджеты муниципальных образований на условиях софинансирования после заключения соответствующих соглашений.

В Ноябрьске, к примеру, благодаря бюджетной субсидии увеличат выпуск молочных продуктов и объёмы поставок в детские сады и школы города. Поддержку на строительство нового цеха получит и предприятие «Пур-рыба», где планируют запустить консервную линию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благодаря поддержке правительства ЯНАО до конца 2022 года в магазины региона поступит четыре тонны местной форели.