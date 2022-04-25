Москва, 25 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Граждане Франции, проживающие в Москве, отдали предпочтение Марин Ле Пен во время второго тура президентских выборов во Франции, сообщает Le Parisien.

European Parliament Марин Ле Пен

Французские избиратели в Москве отдали Марин Ле Пен 58,32% голосов, а действующий президент Эммануэль Макрон получил лишь 41,68% голосов.

В первом туре выборов во Франции избиратели в Москве отдали победу Эрику Земмуру.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции победу на президентских выборах одержал Эммануэль Макрон. Обработаны все бюллетени. Макрон по итогам второго тура выборов набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.

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