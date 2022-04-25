Лондон, , 08:48 — REGNUM Семьи в Великобритании меняют образ жизни из-за повышения цен, пишет The Mirror.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стоимость жизни становится адской, из-за чего семьи пропускают приёмы пищи, не выходят из дома и отменяют праздники», — пишет издание.

По информации СМИ, британцы перестают отапливать дома, принимать тёплую ванну или душ, не пользуются плитами и стиральными машинами. Кроме того, под запретом оказался и телевизор. Но наиболее пугающей представляется перспектива ближайшей зимы.

«Когда мы доберемся до зимы, мы будем измерять этот кризис не в фунтах, а в тысячах потерянных жизней», — указывают авторы материала.