The Mirror: стоимость жизни в Британии «становится адской»
Лондон, 25 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Семьи в Великобритании меняют образ жизни из-за повышения цен, пишет The Mirror.
Иван Шилов ИА REGNUM
Великобритания
«Стоимость жизни становится адской, из-за чего семьи пропускают приёмы пищи, не выходят из дома и отменяют праздники», — пишет издание.
По информации СМИ, британцы перестают отапливать дома, принимать тёплую ванну или душ, не пользуются плитами и стиральными машинами. Кроме того, под запретом оказался и телевизор. Но наиболее пугающей представляется перспектива ближайшей зимы.
«Когда мы доберемся до зимы, мы будем измерять этот кризис не в фунтах, а в тысячах потерянных жизней», — указывают авторы материала.