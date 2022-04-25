Будапешт, , 08:46 — REGNUM Футбольный клуб «Ференцварош», главным тренером которого является Станислав Черчесов, стал чемпионом Венгрии. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Станислав Черчесов Екатерина Лаут

«Ференцварош» одержал победу над «Уйпештом» в матче 29-го тура чемпионата Венгрии со счётом 2:1.

Благодаря этой победе команда Черчесова досрочно выиграла чемпионат, набрав 62 очка за четыре тура до финиша. У «Кишварды», которая идёт на втором месте, 49 очков.

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря 2021 года. До этого, с 2016 по 2021 год, он был главным тренером сборной России. В 2016 году он выиграл чемпионат и Кубок Польши вместе с «Легией».

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