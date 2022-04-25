Селенгинский район, Бурятия, 25 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП с участием мотоцикла. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

УГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

В ночь на воскресенье, 24 апреля 22-летний водитель автомобиля Toyota Carina на трассе Улан-Удэ — Кяхта в Селенгинском районе врезался в стоящий на проезжей части мотоцикл. Последний был без опознавательных знаков.

«В результате ДТП 35-летний мотоциклист получил смертельную травму», — отметили в управлении.