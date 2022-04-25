Владикавказ, , 08:45 — REGNUM Туристическую отрасль Северной Осетии поддержат из федерального центра выделением денежных средств в объеме 100 млн рублей. На эти деньги будут построены новые быстровозводимые места размещения туристов. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Республика стала одним из 19 субъектов России, которым выделяются субсидии для постройки модульных гостиниц, кемпингов и автокемпингов. Общая сумма денежных средств, направляемых всем регионам-участникам проекта, составит 4 млрд рублей. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что «с помощью государственной поддержки создание быстровозводимых гостиниц в регионах позволит не только увеличить номерной фонд, но и создать новые рабочие места».