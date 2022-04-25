Якутск, , 09:00 — REGNUM План по доставке топлива на отдалённые территории Якутии полностью выполнила ГУП «ЖКХ» республики. Суммарный вес перевезённых грузов составил 227,7 тыс. тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе компании.

Транспортировка угля. Тува Правительство Тувы

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В том числе в районы республики, сообщение с которыми сезонно, транспортировали 187,2 тыс. тонн угля и 40,5 тыс. тонн нефтепродуктов. Этого хватит до открытия зимников в следующем году.

«Всего в период зимнего сообщения до производственных филиалов доставлено 603,2 тыс. тонн топливных ресурсов из запланированных 604,5 тыс. тонн. Сегодня продолжаются перевозки топлива по круглогодичным автодорогам в Нюрбинском, Сунтарском и Таттинском районах, которые запланировано завершить до конца апреля», — пояснили в ГУП «ЖКХ».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 апреля план по завозу топлива, продуктов и товаров первой необходимости в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии был выполнен на 96,6%.