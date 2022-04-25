Москва, 25 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ракетный комплекс «Искандер-М»

«Первый пуск был незабываемым. Машина не подвела», — рассказал начальник расчета Михаил.

Он отметил мобильность машины, которая «позволяет после выполнения задачи оперативно сменить позиции».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.